Sannita truffato da due persone on line, denunciati due giovani Gli indagati sono un 21enne romano e una 18enne della provincia di isernia

A Pietrelcina i militari della Stazione hanno denunciato un 21enne di origine romana e una 18enne della provincia di Isernia, poiché ritenuti responsabili in concorso di una truffa ai danni di un 63enne del beneventano.

I fatti risalgono a qualche settimana fa, quando la vittima aveva messo in vendita alcuni oggetti su un noto sito internet di compravendita online. Dopo essere stato contattato da un presunto acquirente, la vittima è stata convinta – con raggiri – a dover effettuare delle ricariche da 1.000 euro circa in totale su due carte Postepay (intestate alle persone denunciate), con la promessa, che inviata la somma di denaro, avrebbe avuto i soldi contrattati per gli articoli messi in vendita. La vittima, però, fatte le ricariche non ha mai ricevuto la somma pattuita. Le indagini tempestive dei Carabinieri hanno permesso di identificare i responsabili e restituire un senso di giustizia alla vittima, dimostrando ancora una volta l’efficacia di indagini tempestive e approfondite per contrastare le frodi.