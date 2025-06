"Suo figlio ha guai con la giustizia servono soldi": truffa tentata in città La malcapitata si è fortunatamente insospettita ed ha allertato la Polizia: indagini in corso

Stavolta è andata bene. Quando i truffatori hanno capito che la 'vittima' prescelta non era caduta nella trappola sono scappati e, purtroppo, per ora hanno fatto perdere le loro tracce.

E' accaduto questa mattina a Benevento dove nel mirino è finita una donna la quale ha spiegato di essere stata contattata telefonicamente da un sedicente appartenente alle forze di Polizia, il quale le riferiva che suo figlio, residente fuori città per motivi di lavoro, aveva avuto problemi con la giustizia e per evitare ulteriori conseguenze e risolvere la questione la stessa avrebbe dovuto consegnare degli oggetti preziosi ad una donna che di lì a breve si sarebbe presentata presso la sua abitazione.

Dopo pochi minuti effettivamente una donna ha suonato al citofono chiedendo di aprire la porta. E' stato a quel punto che la malcapitata si è insospettita ed ha allertato il 113. Sul posto sono accorsi gli agenti delle Volanti che hanno raccolto la denuncia della donna ed avviato le indagini per cercare di identificare quella donna e magari un complice.

“Purtroppo sono sempre numerose le segnalazioni di truffe in danno a persone anziane commesse con analoghe modalità e spesso subite in quanto non riconosciute in tempo dalle vittime. L’informazione è di fondamentale importanza – spiegano dalla Questura sannita - per arginare tale fenomeno e per questo motivo la Polizia di Stato ogni anno porta avanti campagne di prevenzione ed informazione con numerosi incontri con le categorie più a rischio, alle quali viene raccomandata la massima attenzione e di allertare sempre in tutti i casi in cui vengono richiesti soldi ed altri valori per familiari in difficoltà le Forze dell’Ordine”.