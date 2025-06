Le dobbiamo consegnare apparecchio acustico, anziano derubato: tre condanne Benevento. Direttissima,. rito abbreviato: 2 anni e 4 mesi

Due anni e 4 mesi: è la condanna decisa dal giudice Murgo al termine del rito abbreviato, scelto dalla difesa nel corso della direttissima, per Stefano Franzese., 33 anni, Teresa Anzovino., 45 anni, e Annamaria Coviello., 25 anni, tutti di Benevento.

Sono le tre persone che la Squadra mobile, come anticipato da Ottopagine, aveva arrestato alla fine di marzo per l'episodio di cui era rimasto vittima un anziano nella zona alta della città. Secondo gli inquirenti, si sarebbero presentati presso la sua abitazione, qualificandosi come medici e fisioterapisti Asl incaricati di consegnargli un apparecchio acustico, e, approfittando di un suo momento di disattenzione, gli avrebbero sottratto la somma contante di oltre 1000 euro e si sarebbero allontanati a bordo di un'auto.

La Mobile li aveva bloccati al rione Libertà, recuperando i soldi. Franzese era finito in carcere, le due donne ai domiciliari: dopo la convalida, la 25enne era tornata in libertà, Franzese e Anzovino sottoposti agli arresti in casa, ai quali si trovano ancora. Le due donne sono state difese dall'avvocato Antonio Leone, Franzese dall'avvocato Fabio Ficedolo.