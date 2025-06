Gli studenti della 'Federico Torre' in visita al comando provinciale dell'Arma Hanno visitato reparti operativi della caserma, osservando da vicino la Centrale Operativa

Una giornata speciale, all’insegna della legalità, della scoperta e dell’entusiasmo: è quella vissuta dagli alunni delle classi quinte della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “Federico Torre” di Benevento, che nei giorni scorsi hanno fatto visita al Comando Provinciale dei Carabinieri del capoluogo sannita.

I giovani studenti, accompagnati dai docenti, sono stati accolti dal comandante della Compagnia, Maggiore Emanuele Grio e dal personale dei reparti della sede, Stazione, Nucleo Operativo e Radiomobile e Centrale Operativa, che li hanno guidati in un viaggio affascinante alla scoperta delle molteplici attività svolte quotidianamente dai Carabinieri a tutela della collettività. Durante il percorso, i ragazzi hanno potuto visitare i reparti operativi della caserma, osservando da vicino la Centrale Operativa, vero e proprio cuore pulsante delle attività di pronto intervento.

Grande curiosità e stupore ha suscitato la visione dei mezzi veloci in dotazione alle pattuglie dell’Arma, tra auto e moto, utilizzate per garantire sicurezza e tempestività negli interventi. Ma l’esperienza più coinvolgente è stata, senza dubbio, quella che ha trasformato i bambini, per un giorno, in piccoli “detective” della scena del crimine: attraverso dimostrazioni pratiche, i militari hanno mostrato come si rilevano le impronte digitali e si conservano le tracce utili alle indagini.

Durante la mattinata, gli alunni hanno avuto anche l’opportunità di incontrare il personale del Gruppo Carabinieri Forestale di Benevento. I militari hanno spiegato ai ragazzi l’importanza della tutela ambientale, particolarmente apprezzata la dimostrazione dell’impiego dei droni, strumenti tecnologici all’avanguardia utilizzati per monitorare aree boschive e zone difficilmente accessibili.

La visita si è conclusa tra sorrisi, domande e applausi, con la consapevolezza, da parte dei giovani visitatori, di aver vissuto un’esperienza educativa e formativa, capace di avvicinarli in modo concreto al mondo delle Forze dell’Ordine e ai valori del rispetto, della legalità e della cittadinanza attiva.

Un’iniziativa che ha saputo unire apprendimento e divertimento, lasciando nei piccoli partecipanti un ricordo indelebile.