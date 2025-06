Condannato per l'incendio di un'auto, pena ridotta in appello Benevento. Accusa riqualificata, la sentenza per un 60enne

Da 4 anni e 10 mesi a 3 anni e 4 mesi. Ridotta in appello, dopo la riqualificazione dell'accusa di incendio in quella di danneggiamento seguito da incendio, la condanna per Pompeo Masone (avvocato Gerardo Giorgione), 60 anni, di San Giorgio del Sannio, accusato di aver appiccato il fuoco all'alba del 25 gennaio alla Dr Evo3 che un 62enne aveva lasciato in sosta in via Mazzini, a San Giorgo del Sannio.

Masone era finito in carcere, per questa vicenda ha adesso ottenuto i domiciliari, anche se resta detenuto per altro. In primo grado era stato condannato con rito abbreviato, ora la riduzione della pena.