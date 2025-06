Muore in ospedale, la moglie ed i sette figli chiedono di fare chiarezza Benevento. Presentata una denuncia sul decesso di un 68enne avvenuto a metà maggio al San Pio

Aveva 68 anni, Luigi, di Benevento, quando il suo cuore aveva smesso di battere per sempre. Era lo scorso 14 maggio quando aveva lasciato la moglie e i sette figli, che ora vogliono vederci chiaro. Per questo hanno presentato una denuncia, chiedendo alla Procura che vengano accertate, ammesso che esistano, presunte responsabilità.

Nell'atto, curato dall'avvocato Michele Ciruolo, viene ripercorsa la storia dell'uomo: inizia nell'autunno 2023 con dolori addominali per i quali viene ricoverato prima alla clinica Santa Rita, poi al San Pio, dove viene sottoposto ad un intervento chirurgico al dotto biliare. Torna a casa con la relativa terapia e la necessità di controlli periodici che effettua nel 2024.

Secondo quanto raccontato dai familiari, la persistenza dei dolori e la tosse lo costringono a rivolgersi, agli inizi di maggio di quest'anno, al pronto soccorso dell'ospedale, dal quale viene dimesso con la prescrizione di alcuni farmaci. La situazione non sarebbe però migliorata, al punto che Luigi era tornato nuovamente al San Pio, che aveva lasciato per tornare il giorno successivo, per alcuni prelievi strumentali ai quali sarebbe seguita la terapia nel suo domicilio.

A distanza di alcuni giorni, viste le sue condizioni, ancora un accesso al pronto soccorso. Infine, il trasferimento nel reparto di medicina interna, dove il 14 maggio era stato rinvenuto senza vita nel suo letto, stroncato da un arresto cardiocircolatorio che aveva reso inutile ogni tentativo dei medici.

Fin qui la ricostruzione di quanti gli volevano bene, ora la palla passa a chi dovrà valutare le tappe della vicenda e stabilire se sia stato fatto o meno tutto il possibile.