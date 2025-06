Viale Mellusi: vede dal terrazzo che in giardino c'è un serpente Benevento. Il rettile, forse uscito dalle fogne, catturato dai vigili del fuoco

Era uscita sul terrazzo di casa al viale Mellusi, per ritirare una coperta, quando la sua attenzione è stata inevitabilmente richiamata dalla presenza di un serpente. Strisciava sulle piastrelle che rivestono il giardino sottostante, e lei, un avvocato, si è comprensibilmente preoccupata, sopratutto pensando che se lo sarebbe potuto ritrovare tra le mura domestiche.

Ha chiesto l'intervento dei vigili del fuoco, sono stati loro a catturare il rettile – lungo meno di un metro – e ad infilarlo in una bottiglia di plastica, in modo da poterlo successivamente liberare in una zona adeguata. Certamente non al viale Mellusi, spesso teatro di avvistamenti anche di topi che se ne vanno in giro.

L'ipotesi più accreditata è che il serpente fosse uscito da un pozzetto delle fogne e intendesse crogiolarsi al sole. A dire di un esperto, si tratterebbe di un Biacco: una specie non velenosa, ma vallo a dire a chiunque dovesse incrociarlo per caso.