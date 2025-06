Quei pacchi ai figli lontani: maledetto bivio, ce li hai portati via Benevento. Pensieri in libertà

La vita è strana, ci mette costantemente dinanzi ad un bivio: da una parte o dall'altra. Spesso la scelta è 'di pancia', talvolta più ragionata o subita: in un caso e nell'altro, la differenza la fa comunque il cuore, l'amore con il quale si affronta una nuova sfida.

Ho letto una intervista che Ntr ha realizzato con un commerciante che ha la passione della cultura. Una chiacchierata che mi ha offerto lo spunto per una banale riflessione su un argomento che sta a cuore a tutti. Quello dei figli lontani per motivi di lavoro o studio, dei pacchi che partono al loro indirizzo. Li spediscono i genitori che in quei contenitori, affidati alla speranza che un corriere li recapiti nel modo giusto, infilano di tutto.

Mannaggia, avrei potuto spedirgli anche quest'altra cosa, è il rammarico che puntualmente accompagna ogni invio. Perchè ad un figlio che è altrove da noi vorremmo far arrivare tutto il mondo che ci portiamo dentro, le ansie che fatichiamo a tenere a bada. Pensiamo che siano sempre piccoli e che abbiano bisogno della nostra continua assistenza, senza renderci conto – meglio: facendo finita di non saperlo- che hanno diritto alla loro vita, che hanno imboccato una strada che non deve convincerci perchè è quella che loro hanno deciso di percorrere.

Certo: possiamo offrire qualche consiglio perchè immaginiamo che la nostra esperienza possa risultare utile, ma non è detto che sia così. Perchè i modelli ai quali siamo stati educati confliggono senza sosta con una realtà profondamente – anzi: radicalmente- mutata. E questo riguarda soprattutto coloro che non hanno già una poltrona pronta nella quale accomodarsi.

Buon per loro, gli altri – la stragrande maggioranza – hanno a disposizione solo lo studio e l'impegno. E una famiglia che li supporta – non è così per tutti, purtroppo – anche con un pacco pieno di prodotti della propria terra, lasciata per inseguire un sogno, un'opportunità occupazionale. Maledetto bivio, ce li hai portati via.