Giù da una finestra: muore una 13enne. I genitori donano i suoi organi Benevento. Dramma in provincia, il tragico epilogo al Santobono di Napoli

Un dramma di proporzioni incommensurabili. Non può essere altrimenti quando si spegne la vita di una 13enne. Era ricoverata al Santobono di Napoli, dove era stata trasportata dal San Pio. Secondo una sommaria ricostruzione, nelle prime ore di lunedì, era precipitata da una finestra dell'abitazione in cui si trovava, in un centro della provincia di Benevento, in quel momento. Sul posto i carabinieri ed il 118.

Le sue condizioni sembravano non essere particolarmente gravi, poi la decisione di trasferirla presso l'ospedale napoletano, dove si sono rivelati i tentativi dei medici di strapparla ad un destino assurdo.

Ieri pomeriggio il tragico epilogo, seguito da un gesto di straordinaria generosità ed amore compiuto dai genitori della 13enne, che, attraverso la donazione dei suoi organi, sapranno che rivivrà in altre persone alle quali ha assicurato la sopravvivenza.

Una vicenda dolorosissima al centro di una indagine del pm Olimpia Anzalone, che dovrebbe disporre l'autopsia. Poi l'ultimo saluto della sua comunità, sotto choc per quanto accaduto.