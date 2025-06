Dai domiciliari al carcere per scontare gli ultimi 12 giorni di pena Benevento. Misura aggravata ad un 26enne condannato per tentata rapina

Ha rifiutato il ritorno in comunità, dove si trovava ai domiciliari, ed è finito in carcere. Dove sconterà gli ultimi 12 giorni della pena che gli era stata inflitta.

E' la decisione del magistrato di sorveglianza di Santa Maria Caputa Vetere, che ha aggravato la misura a carico di Marco Chiariello (avvocato Antonio Leone), 26 anni, di Benevento.

Condannato ad 1 anno e 2 mesi per le tentata rapina di un motorino, il giovane stava scontando la pena in una comunità che aveva lasciato per un periodo di convalescenza a casa. Al termine, era previsto il rientro presso la struttura: un obbligo non rispettato. Da qui la detenzione in carcere.