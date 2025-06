Insegnava a Roma: addio a Christian che aveva 49 anni Il dramma ad Amorosi. Domani i funerali

Aveva 49 anni, non ce l'ha fatta. Ha combattuto con tutte le forze che aveva, ma è stato inutile. Christian, di Amorosi, era un ingegnere e lavorava a Roma come docente. La sua esistenza si è spenta nel pomeriggio di ieri, sotto i colpi di un male che non gli ha dato scampo.

Era un uomo allegro e sempre sorridente, Christian. Amava la sua famiglia, era attivo in più settori, ed era conosciuto in tutta la Valle telesina. Quando la tragica notizia della sua morte si è diffusa, il suo profilo facebook è stato invaso da decine e decine di messaggi di affetto e cordoglio.

“Penso a te, ai tuoi affetti, alla tua meravigliosa famiglia che curavi con dedizione immensa e allegria. Mancherai tanto. Anche se ci si incontrava poco, la tua allegria e il tuo sorriso non si dimenticano facilmente. Ciao Christian”, ha scritto un amico. “Ti abbraccio forte! Vola in alto“, ha aggiunto un altro. Enorme il dolore di quanti gli volevano bene: “Non ci credo ancora, assurdo, un abbraccio forte fin lassù!”.

Domani mattina alle 9 i suoi funerali ad Amorosi.