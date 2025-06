L'avvocato Alberto Mignone componente della Corte di appello federale della Figc Benevento. La nomina per il legale, per quattro anni collaboratore della Procura federale

Il suo ruolo era noto agli addetti ai lavori, la sua presenza a bordo campo in tante realtà, prevalentemente campane, ma anche lombarde e laziali, non casuale. Perchè per quattro anni l'avvocato Alberto Mignone è stato un collaboratore della Procura federale della Federazione italiana gioco calcio.

Un compito da inquirente che ora ha lasciato, assumendone uno di natura giudicante: componente della Corte di appello federale, l'organo di secondo grado della giustizia sportiva, croce (per chi ne subisce le decisioni) e delizia (per chi ne trae vantaggio a scapito degli avversari) delle squadre di calcio e dei loro tifosi.

Ieri la nomina per il legale beneventano, 63 anni, che alla professione aggiunge anche la passione per la politica. Per Benevento e la sua provincia si tratta di un unicum: mai, fino a questo momento, un sannita era stato chiamato a svolgere una funzione tanto importante. Complimenti.