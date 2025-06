Scontro auto-moto: ferito un centauro E' accaduto a Benevento, in via Grimoaldo Re

Una persona ferita e tanta paura. E' il bilancio dell'incidente stradale che si è verificato qualche ore fa, in città, e che ha coinvolto un auto e una motocicletta. Lo scontro questo pomeriggio in via Grimoaldo Re.

Ad avere la peggio un 25enne di Benevento alla guida della motocicletta che è stato trasportato all'ospedale San Pio, e per il quale i sanitari hanno disposto una prognosi di trenta giorni.

Sotto shock, ma per fortuna nessuna ferita per il conducente dell'autovettura. Si tratta di un 70 enne di Avellino. La polizia municipale è al lavoro per ricostruire la dinamica.