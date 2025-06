Un destino assurdo: stava entrando nella doccia quando soppalco si è sfondato Benevento. Oggi l'autopsia del 70enne trovato senza vita in un locale

Stava entrando nella doccia quando il soppalco si è sfondato, determinandone la caduta nel vuoto. Un volo di un paio di metri, risultato fatale al 70enne di Benevento rinvenuto senza vita nella tarda serata di giovedì in un locale in via Traiano, di sua proprietà, nel quale abitava.

Questa mattina l'autopsia presso l'obitorio del San Pio, preceduta dall'affidamento dell'incarico, da parte del pm Olimpia Anzalone, ch dirige le indagini dei carabinieri, al medico legale Giovanni Zotti. Nessun consulente per i familiari, assistiti dall'avvocato Mario Palmieri.

Come si ricorderà, l'allarme era scattato quando i suoi congiunti avevano provato a contattarlo telefonicamente , inutilmente. Il cellulare dell'uomo aveva trillato ripetutamente, ma lui non poteva rispondere. Preoccupati, avevano chiesto ad un conoscente di andare a vedere cosa gli fosse capitato. Poi la scoperta del dramma, del destino assurdo toccato al 70enne, che non è escluso avesse perso la vita addirittura nelle ore precedenti, forse dopo aver battuto il cranio contro qualcosa.