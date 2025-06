Allontanato durante esame Italiano al Giannone, riammesso a prove del 2-3 luglio Benevento. Decreto presidenziale del Tar per il giovane che avrebbe usato un cellulare

Riammesso con riserva, potrà partecipare alle prove scritte suppletive previste in tutta Italia per il 2 e 3 luglio. E' quanto deciso dal Tar di Napoli, con un decreto del presidente della quarta sezionne, per lo studente del Liceo classico di Benevento allontanato perchè, durante l'esame di italiano, avrebbe usato un telefonino.

Il Tar è stato chiamato a pronunciarsi sul ricorso presentato dall'avvocato Luigi Diego Perifano, che ha fatto notare come, al di là della circostanza relativa al cellulare, il giovane fosse stato mandato via con un ordine solo verbale e non un deliberato, redatto la mattina del giorno successivo, della commissione d'esame.

Il legale ha inoltre evidenziato come non fosse stato valutato il curriculum dello studente, ammesso alla maturità con la media dell'8, con 35 crediti formativi e con un 9 in condotta. Per il giovane è dunque arrivata la riammissione ed il via libera per sostenere le prove del 2 e 3 luglio, in attesa della decisione del Tar in forma collegiale nell'udienza del 23 luglio.