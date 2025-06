Statale Fortorina: fuori strada con la sua Bmw, ferito pensionato Momenti di paura per il conducente della berlina tedesca trasportato in ospedale

E' di una persona ferita il bilancio dell'incidente stradale registrato nel primo pomeriggio di oggi lungo la Statale Fortorina che da Benevento conduce a Pesco Sannita.

E' qui, nei pressi dello svincolo per Pesco Sannita, che un pensionato ha perso il controllo della sua Bmw ed è finito fuori strada. La berlina tedesca ha impattato prima contro alcuni paletti, contro il guardrail per poi finire contro un muretto e sulla corsia opposta. Fortunatamente sulla corsia opposta non stava transitando nessuno.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di San Marco dei Cavoti, i carabinieri e i sanitari dle 118 che hanno trasportato il malcapitato in ospedale.

Distrutto il veicolo.