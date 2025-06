Il dramma: un infarto fulminante se lo porta via per sempre a 50 anni E' accaduto a Vitulano, Paolo De Filippo era commercialista e presidente del Consiglio comunale

Un infarto fulminante se l'è portato via per sempre. Aveva 50 anni ed era un commercialista, Paolo De Filippo, presidente del Consiglio comunale di Vitulano. Secondo una prima ricostruzione, il dramma si è consumato mentre si trovava con alcuni collaboratori nel suo ufficio: all'improvviso il professionista è stato colpito da un malore che non gli ha dato scampo. Si è accasciato, immediato l'allarme.

I soccorritori del 118 hanno disperatamente cercato di rianimarlo, ma tutto si è purtroppo rivelato inutile. Sotto choc la comunità di Vitulano che ha sempre apprezzato le qualità umane e la competenza del 50enne. Ua famiglia conosciuta, la sua: il padre, Guido, alto ufficiale della Forestale, è scomparso alcuni mesi fa.

Le reazioni

"Esprimo il mio cordoglio e la mia vicinanza alla famiglia, all’amministrazione comunale e a tutti i cittadini di Vitulano per questa perdita dolorosa. Viene a mancare un uomo delle istituzioni, che ha servito la propria comunità”, commenta il deputato di Forza Italia Francesco Maria Rubano