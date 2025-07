In città senza motivo e tutti già noti: foglio di via per tre persone Due salernitani e un uomo della provincia di Napoli fermati dagli agenti della Volante

Un 49enne ed una 48enne, entrambi residenti in provincia di Salerno e un 31enne residente in provincia di Napoli, tutti gravati da numerosi pregiudizi per reati contro il patrimonio, sono stati fermati a Benevento dagli agenti della Volante mentre erano in un'auto, peraltro già sottoposta a sequestro amministrativo e con alla guida uno dei tre con patente ritirata.

Visti i precedenti e le due violazioni rilevate, per i tre è scattato il foglio di via obbligatorio dal Comune di Benevento, per il conducente la denuncia per guida senza patente e l'auto sequestrata.