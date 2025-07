Scontro al rione Ferrovia di Benevento: auto si ribalta, feriti e paura Incidente stradale all’incrocio di via Adua: un conducente in ospedale, l’altro medicato

È di una persona trasportata in ospedale, l'altra medicata sul posto, il bilancio dell'incidente stradale registrato poco fa al rione ferrovia di Benevento.

E' accaduto all'incrocio di via Adua dove si sono scontrate una Kia ed una Dacia .

In seguito all'urto la Kia si è ribaltata al centro della carreggiata mentre l'altro veicolo si è fermato contro un palo.

scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, le ambulanze e gli agenti dell Volante.

Necessario per uno dei conducenti il trasferimento in ambulanza in ospedale a causa delle ferite riportate.

In aggiornamento