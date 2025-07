Camera penale: Barbone lascia dopo due mandati, Salomone nuovo presidente Benevento. Giovedì le elezioni, unico candidato. Urne aperte -14 per gli 81 aventi diritto

Sono in programma giovedì le elezioni per la scelta del presidente, della giunta e del collegio dei probiviri della Camera penale di Benevento. Dopo quattro anni (due mandati) il presidente uscente, l'avvocato Simona Barbone, non ha potuto candidarsi.

In campo, dopo la chiusura dei termini per la presentazione delle candidature, c'è solo l'avvocato Nico Salomone, con lei nel direttivo dal 2021, prima come segretario, poi, dal 2023, come membro della giunta, ma sempre occupandosi del carcere e dei problemi di quel mondo. Un impegno per il quale è stato nominato componente dell'Osservatorio carcere dell'Unione delle Camere penali italiani.

Con Salomone ci saranno nella giunta gli avvocati Peppino Romano, vicepresidente, Domenico Rossi (segretario), Francesco Fusco (tesoriere) entrambi riconfermati, Roberto Pulcino, Valeria Crudo, Giuseppe Nardone ed Enrico Riccio.

Per il Collegio dei probiviri gli avvocati Guido Principe, presidente uscente, Monica Del Grosso e Luigi Tedeschi, anch'egli uscente. Uniche new entry quelle di Crudo e Nardone, assente invece il vicepresidente Carmine Monaco.

Ottantuno gli aventi diritto al voto, che potrà essere esercitato dalle 9 alle 14; a seguire lo scrutinio e la proclamazione di Salomone come nuovo presidente.