Scompare nel nulla, preoccupazione per le sorti di una 73enne Benevento. Avviate le ricerche

Di lei non si hanno più notizie. L'ultima volta è stata vista un po' prima di mezzogiorno, poi il nulla. Dasha ha 73 anni ed è di nazionalità ucraina, risiede in città, al rione Ferrovia. I familiari hanno dato l'allarme non avendola vista rientrare, immediato l'avvio delle ricerche da parte dei carabinieri.

Dalla localizzazione del suo cellulare sarebbe emerso che la donna si trovava nei pressi della Questura, in una zona particolarmente frequentata dai pullman.