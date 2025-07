Separazioni e divorzi, protocollo compensi a difensori con gratuito patrocinio Benevento. Sottoscritto tra Tribunale e Consiglio ordine degli avvocati

Sottoscritto tra Tribunale e Consiglio dell'ordine degli avvocati di Benevento, di cui sono presidenti Ennio Ricci e Stefania Pavone, un protocollo per la liquidazione standardizzata, in materia civili, dei compensi in favore dei difensori di parti ammesse al gratuito patrocinio.

Le indicazioni di massima riguardano la quantificazione del compenso da liquidare nel "contenzioso familiare", ferma la diversa valutazione collegata alle peculiarità della singola fattispecie.

A - Separazioni consensuali e divorzi su ricorso congiunto

A.1- 1.200 euro

A.2- 1.500 euro in presenza di trasferimenti immobiliari

B. Separazioni e divorzi giudiziali non contumaciali -

B.1- 1.500 euro se si raggiunge un accordo nella prima udienza nella fase di merito; -

B.2 - parametri ex D.M. n. 147/22 (ove applicabili ratione temporis) se il giudizio prosegue con le conseguenti fasi di trattazione, istruzione probatoria e decisoria.

C- Separazioni e divorzi giudiziali contumaciali

C.1 - 1.700 euro se il procedimento viene rimesso in decisione all'esito della prima udienza;

C.2 - parametri ex D.M. n. 147/22 (ove applicabili ratione temporis) se il giudizio prosegue con le conseguenti fasi di trattazione, istruzione probatoria e decisoria.

D. Modifica delle condizioni di separazione - Revisione delle condizioni di divorzio - Regolamentazione_delle condizioni di affidamento e mantenimento di figli naturali

D.1. 1200 euro se vi è ricorso congiunto; -

D.2 1.500 euro se il procedimento, contenzioso, si esaurisce in un'unica udienza; -

D.3- parametri ex D.M. n. 147/2022 (ove applicabili ratione temporis) se viene svolta attività istruttoria.

E. Altri procedimenti propri del 'contenzioso familiare' (ad es. ex artt. 156 cc, 316 bis cc, 709 ter cpc) -

E.1 - parametri ex D.M. n. 147/22 (ove applicabili ratione temporis) se viene svolta attività istruttoria.

F. Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto

- F.1- 1.400 euro

F.2- 1.700 euro in presenza di trasferimenti immobiliari. Fattori correttivi in aumento: a) assistenza di entrambe le parti nei procedimenti consensuali o congiunti: 20%.