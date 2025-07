Niente Santobono per la 13enne: "Ho avuto paura, grazie a medici e infermieri" Benevento. Ustionata mentre faceva un giro alle giostre, è ricoverata al San Pio

La notizia confortante è che le sue condizioni sono migliorate, rendendo inutile il trasferimento al Santobono di Napoli. E' dunque ricoverata sempre al San Pio la 13enne di Benevento che, come anticipato da Ottopagine, era rimasta ustionata, nella serata di sabato, mentre faceva un giro in unamacchina da scontro in via Grimoaldo Re.

Come si ricorderà, e secondo una prima ricostruzione, la ragazzina, che custodiva nella borsetta un deodorante spray, era stata investita alle gambe ed alla schiena dalle fiamme che si erano sviluppate all'improvviso, forse per un corto circuito. Un episodio al centro delle indagini del pm Giulio Barbato e dei carabinieri, che per fortuna non ha avuto conseguenze peggiori. Soccorsa, la 13enne era stata trasportata dalla madre in ospedale, dove era stata immediatamente sottoposta alle cure del caso.

La paziente ha affidato al suo legale, Fabo Ficedolo, una breve lettera con la quale ringrazia i sanitari ed il personale per “tutto ciò che stanno facendo per lei”. Spiega di “aver avuto tanta paura, di sentirsi ora più tranquilla sapendo di essere seguita da persone così brave e gentili”. Da qui il ringraziamento alla “dottoressa Limocelli, al primario Lidia Grappone, al dermatologo Sarracco,a caosala e infermieri. Grazie a tutti. Vi voglio bene”.