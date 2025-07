Truffe online ai danni dei cittadini del Fortore: 18 persone denunciate Il bilancio dall'inizio dell'anno dei Carabinieri sui falsi annunci di vendita

Resta alta l’attenzione dedicata al contrasto delle truffe, specialmente di quelle commesse via internet, da parte dei Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, che, dall’inizio dell’anno, hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria diciotto persone, di cui sedici già note alle Forze dell’Ordine.

Il principale metodo utilizzato dai truffatori è quello di pubblicare falsi annunci di vendita dei prodotti più disparati (dalle attrezzature per l’edilizia ai mezzi agricoli ed ai ricambi per auto, dalle apparecchiature sanitarie agli strumenti musicali, passando per l’abbigliamento e l’elettronica di consumo) a prezzi particolarmente vantaggiosi, che attraggono gli ignari acquirenti, con cui i finti venditori si dimostrano disponibili e professionali durante i contatti che avvengono nelle chat dei siti di vendita, mediante i social network, con le applicazioni di messaggistica istantanea per pc e telefonini o direttamente al telefono. A questo punto il gioco è fatto, la fiducia è stata conquistata ed è facile ottenere dal malcapitato cliente un versamento di denaro su un conto corrente bancario o postale, su una carta di credito oppure su un conto acceso presso istituti di credito virtuali. Una volta perfezionato il pagamento l’annuncio sparisce, i canali di contatto si ammutoliscono e nulla viene spedito allo sfortunato compratore, al quale non resta che denunciare l’accaduto.

Altro metodo truffaldino è quello di spedire prodotti diversi o di qualità e valore nettamente inferiori rispetto a quelli proposti in vendita, oppure quello di stipulare false polizze assicurative on-line a prezzi stracciati o ancora quello di pubblicare, specialmente nei periodi di vacanza, falsi annunci d’affitto di appartamenti, case e ville in località di grido, chiudendo ogni contatto con l’acquirente/contraente dopo aver ricevuto i pagamenti.

Gli accertamenti svolti dai militari dell’Arma a seguito delle denunce sporte dalle vittime delle truffe hanno consentito di ricostruire il percorso seguito dal denaro versato fino a giungere all’identificazione degli utilizzatori dei conti correnti e delle carte di credito su cui sono andati a finire circa quindicimila euro.

I carabinieri del Comando Provinciale di Benevento raccomandano di diffidare degli annunci di vendita a prezzi stranamente vantaggiosi, così come delle offerte d’affitto a prezzi ingiustificatamente bassi – specie in luoghi rinomati ed in periodi di vacanza – o di proposte di stipula di polizze assicurative e di prodotti finanziari troppo vantaggiose rispetto alla media, contattando per ogni dubbio il numero d’emergenza ”112“ o rivolgendosi alle Stazioni presenti in tutta la provincia.