Camera penale, l'avvocato Nico Salomone è il nuovo presidente Benevento. Le elezioni, subentra alla collega Simona Barbone

Come anticipato da Ottopagine, è l'avvocato Nico Salomone, 47 anni, il nuovo presidente della Camera penale di Benevento intitolata a Guido Del Basso De Caro. Subentra alla collega Simona Barbone, che, avendo svolto l'incarico per due mandati consecutivi, non ha potuto riproporre la sua candidatura.

Alle 14 la chiusura delle urne e lo scrutinio: 81 gli aventi diritto al voto, 65 i voti a Salomone, componente dell'Osservatorio carcere dell'Unione delle Camere penali italiani, che guiderà una giunta della quale faranno parte gli avvocati Peppino Romano, vicepresidente, Domenico Rossi (segretario), Francesco Fusco (tesoriere), Roberto Pulcino, Valeria Crudo, Giuseppe Nardone ed Enrico Riccio. Per il Collegio dei probiviri gli avvocati Guido Principe, presidente uscente, Monica Del Grosso e Luigi Tedeschi.

Nel saluto agli iscritti Barbone ha rivendicato “l’impegno costante profuso a tutela delle esigenze del difensore sul piano del rispetto della funzione di rilievo costituzionale in quanto garante del diritto di difesa”, sottolineando che la Camera penale in questi anni ha prestato la “massima attenzione ai problemi del mondo carcerario con le frequenti visite, anche in pieno agosto, alle case circondariali di Benevento, Ariano Irpino e all’IPM di Airola e con l’iniziativa, che rappresenta un unicum a livello nazionale, Cortincarcere, con cui abbiamo contribuito concretamente all’attività trattamentale dei detenuti del carcere di Benevento”.

E ancora: “La presenza capillare nelle scuole superiori dell’intero circondario per promuovere la cultura della legalità e del giusto processo con il Progetto MIUR dell’UCPI; l'impegno e la dedizione per la formazione professionale, progettando e realizzando incontri e convegni di alto profilo sui temi più attuali che potessero catturare l’attenzione non solo dei giovani colleghi, ma coinvolgere nel dibattito l’intera avvocatura, le istituzioni e la società civile. Obiettivo possibile grazie alla collaborazione con la nostra Scuola di formazione e con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Benevento che ha sempre sostenuto le nostre iniziative; l'interlocuzione costante con la Presidenza della Sezione Penale e con la Procura della Repubblica per affrontare le nuove sfide dettate dall’informatizzazione del Processo Penale e per risolvere le criticità ad essa connesse”.