Somministrazione di alcol ai minori: locale chiuso per 15 giorni Il provvedimento dopo le verifiche degli agenti del Commissariato di Telese Terme

La Polizia di Stato, con provvedimento adottato dal Questore della Provincia di Benevento ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ha disposto la sospensione della SCIA di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande a Telese Terme per 15 giorni.

Il provvedimento è stato emesso in quanto, nel corso dei servizi di controllo del territorio i poliziotti del Commissariato di Telese Terme avevano potuto constatare la somministrazione in quell’attività commerciale di bevande alcoliche a minori.

Già nel mese di gennaio era stato adottato un provvedimento di sospensione dell’attività a causa di una violenta rissa sorta all’interno del locale e che aveva visto coinvolti una decina di giovani.

Il fenomeno della somministrazione illecita di alcol ai minori desta particolare attenzione da parte della Polizia di Stato, incidendo non solo sullo sviluppo psicofisico dei minori, ma anche sulla sicurezza e sull’incolumità pubblica. Si pensi ai rischi connessi alla guida dei ciclomotori in stato di ebbrezza e alle condotte illecite che possono essere ingenerate dallo stato di ubriachezza, in particolare nelle aree di movida.