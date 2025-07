Una telecamera e l'accusa di aver ceduto cocaina ed hashish: arrestato un 30enne Domiciliari e braccialetto elettronico per Matteo Ventura, di Ceppaloni

Arresti domiciliari con braccialetto elettronico. E' la misura disposta dal Riesame, al quale aveva fatto appello, dopo il no del gip Roberto Nuzzo, il Pm, che l'ha ottenuta solo per due dei sei episodi contestati, nei confronti di Matteo Ventura (avvocato Marianna Febbraio), 30 anni, di Ceppaloni, indagato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Nel mirino dei carabinieri di Montesarchio, supportati anche dalle immagini di una telecamera e dalle dichiarazioni degli acquirenti, alcune cessioni di cocaina ed hashish. Un'attività che Ventura avrebbe svolto nonostante la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a Ceppaloni.