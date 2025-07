Vanno ad arrestarlo ma lui, aggredito, deve andare in ospedale. Poi il carcere Benevento. Droga, misura aggravata ad un 36enne che era all'obbligo di firma. Fermato dalla Mobile

Da meno di un mese era all'obbligo di firma per una ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di cocaina, ora è finito in carcere. Aggravata la misura a Danilo C., 36 anni, di Benevento, fermato dalla Squadra mobile.

Il provvedimento è scattato perchè nel corso di una perquisizione nell'abitazione sarebbe stata rinvenuta altra droga, e sulla base di un'altra segnalazione relativa alla presunta cessione di una dose ad un acquirente.

Mentre gli agenri del vicequestore Flavio Tranquillo stavano andando ad arrestarlo, il 36enne sarebbe stato aggredito da una persona, riportando lesioni che hanno reso indispensabile il trasporto in ospedale. Poi la tappa in Questura, seguita dal trasferimento a Capodimonte. Il 36enne è difeso dall'avvocato Gerardo Giorgione.