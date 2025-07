Anche un medico di Benevento al Congresso di chirurgia epatica a Seul La nota dell'Università del Molise e del Pineta Grande Hospital

La notizia è contenuta in un comunicato stampa che, pur riguardando due strutture fuori provincia – l'Università degli studi del Molise e il Pineta Grande Hospital di Castel Volturno- ha un legame anche con il nostro territorio per la presenza di un medico di Benevento.

“La Chirurgia epatobiliare guidata dal Prof. Fulvio Calise e la scuola di specializzazione in Chirurgia Generale diretta dal Prof. Aldo Rocca – si legge- hanno attivamente partecipato all'importante evento della Società "International Laparoscopic Liver Surgery"”, tenutosi a Seul, capitale della Corea del Sud.

“La loro presenza ha sottolineato l'impegno costante nella ricerca e nell'innovazione in campo medico, che l’Università del Molise e il Pineta Grande Hospital stanno portando a livello internazionale. A rappresentare le due istituzioni sono stati il Dottorando in Tecnologie ed Innovazione in Medicina Pasquale Avella, di Aversa, e lo Specializzando in Chirurgia Generale dell’Università Salvatore Spiezia, di Benevento. Entrambi hanno contribuito al congresso, presentando due lavori dedicati agli avanzamenti nella chirurgia epatica mininvasiva e un video dimostrativo di tecnica chirurgica”.

La partecipazione a questo prestigioso evento internazionale – recita la nota- "offre un'opportunità unica per condividere le ultime scoperte, confrontarsi con esperti del settore e rafforzare la collaborazione tra le principali istituzioni accademiche e ospedaliere a livello mondiale. I contributi del Dott. Avella e del Dott. Spiezia sono stati particolarmente apprezzati, evidenziando la qualità della ricerca e della formazione che viene portata avanti dalla struttura molisana in stretta sinergia con il Pineta Grande Hospital”.

E ancora: “La chirurgia epatica mininvasiva rappresenta un campo in rapida evoluzione, che promette interventi meno invasivi, tempi di recupero più rapidi e migliori esiti per i pazienti. La presenza e l'attiva partecipazione di professionisti come il Dott. Avella e il Dott. Spiezia dimostrano la volontà dell'Università del Molise e del Pineta Grande Hospital di essere all'avanguardia in questo settore cruciale della medicina”.

La conclusione: “Questo successo non solo rafforza la reputazione accademica e clinica delle istituzioni coinvolte, ma serve anche da ispirazione per l'intera comunità, riaffermando l'importanza dell'investimento nella ricerca e nella formazione di giovani talenti. L'esperienza di Seul si configura come un passo significativo, raggiunto dai medici delle due strutture, nel percorso di internazionalizzazione e di eccellenza nel campo della chirurgia”.