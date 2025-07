Scontro tra due auto nella zona di Torrepalazzo: ferita una donna e danni Nell'incidente coinvolte una Fiat Punto e una Jeep Avenger: rilievi della Municipale

E' di una persona ferita il bilancio dell'incidente stradale registrato questo pomeriggio a ridosso dell'incrocio tra le vie Taverna e dei Due Principati. E' qui che, per cause ora in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale accorsa sul posto, si sono scontrate una Fiat Punto, condotta da un uomo e una Jeep Avenger guidata da una giovane donna.

In seguto all'urto la Punto è finita in un terreno. Scattato l'allarme sul posto la Polizia locale e l'ambulanza. Ferita la donna alla guida della Jeep