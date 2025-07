"Lavoratori non in regola", chiuso un'autolavaggio dalla guardia di finanza Benevento. Le verifiche delle fiamme gialle

Lavoratori non in regola. E' per questo che la guardia di finanza ha disposto la chiusura di un'autolavaggio nella zona di via Torre della Catena.

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme gialle hanno fatto visita all'attività per procedere ad un controllo ed alla verifica degli operatori in servizio. Un lavoro che si è concluso con la scoperta della presunta non regolarità delle posizioni di alcuni addetti. Una situazione ovviamente comunicata al titolare del lavaggio, assistito dall'avvocato Fabio Ficedolo.