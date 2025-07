Controlli in un parco della città: verifiche amministrative e sanzioni La Polizia di Stato con le unità cinofile hanno anche segnalato un avventore per uso di droga

La notte di sabato 12 luglio sono stati predisposti dal Questore di Benevento servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati al contrasto di sostanze stupefacenti e che hanno visto l’impiego delle pattuglie della Squadra Mobile, della Divisione Polizia Amministrativa e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Polizia di Stato, coadiuvati da un team di cinofili antidroga della Polizia Penitenziaria di Benevento.

In particolare, al centro dei controlli è stato un noto parco cittadino dove era in corso una serata con musica da discoteca e numerosi ragazzi all’interno. Nell’ambito dei controlli antidroga, le unità cinofile della Polizia Penitenziaria hanno rinvenuto alcuni pezzi di sostanza stupefacente del tipo Hashish, evidentemente abbandonati nella vegetazione, al fine di sfuggire ai serrati controlli in atto all’interno del parco. Inoltre, sempre grazie al fiuto dei cani, è stata effettuata una perquisizione nei confronti di un 23enne presente all’interno della struttura, a seguito della quale è stata rinvenuta e sequestrata una sigaretta elettronica “usa e getta” contenente sostanza stupefacente liquida del tipo resina di cannabis e per questo è stato segnalato alla Prefettura per uso personale di droga.

Nel contempo sono state controllate le autorizzazioni amministrative ed è stato accertato che, in relazione all’evento in corso, non era stata richiesta alcuna autorizzazione per lo svolgimento di pubblico spettacolo ai sensi degli articoli 68 e 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. A conclusione degli accertamenti, il gestore dell’area è stato quindi denunciato in quanto responsabile dell’apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento in assenza della prescritta licenza e delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente.