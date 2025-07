Un buco nel muro di un bar per accedere ad una tabaccheria e 'ripulirla' Benevento. Tentato furto aggravato, particolare tenuità del fatto: assolto un 33enne

Era accusato di tentato furto aggravato, per aver cercato di praticare un foro nel muro di un locale ed accedere ad una tabaccheria da 'ripulire', ma è stato assolto per la particolare tenuità del fatto.

Si è concluso così il processo a carico di un 33enne di Benevento che, difeso dall'avvocato Mario Tomasiello, era stato chiamato in causa per un episodio accaduto il 25 maggio 2023. Quando, in concorso con un'altra persona non identificata, si era introdotto – secondo gli inquirenti-, forzandone la serratura della porta d'ingresso, in un bar di via Russo, interessato da lavori di ristrutturazione.

Una volta dentro, aveva raggiunto il bagno ed aveva tentato di 'bucarne' con un martello ed uno scalpello una parete, per penetrare nell'adiacente tabaccheria. Un colpo fallito per l'intervento della polizia.

