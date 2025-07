Rumeno a bordo di un'auto con targhe false: denunciato dai carabinieri L'uomo, residente in provincia di Caserta è stato fermato in valle Telesina dai militari

Un qurantanovenne della provincia di Caserta di origini rumene è stato intercettato dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cerreto Sannita mentre percorreva in piena notte le strade della Valle Telesina.

Fermato, i militari hanno avviato i controlli che hanno fatto emergere come a carico dell'uomo ci fossero numerosi pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio, mentre un accertamento sull’autovettura ha consentito di rilevare che le targhe erano state abilmente contraffatte e fatte coincidere con quelle di un’altra macchina di uguale marca e modello.

Per il rumeno è scattata la denuncia e la proposta per il foglio di via, mentre la vettura è stata sottoposta a sequestro.

I Carabinieri rinnovano il loro appello “a non abbassare la guardia, soprattutto durante la stagione estiva, anche segnalando immediatamente le autovetture, così come le persone sospette o insolite notate anche in pieno giorno, aiutandoli a garantire il controllo del nostro territorio”.