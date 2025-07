E' ai domiciliari, sorpreso in giro di notte: volevo andare alla guardia medica Solopaca: 42enne arrestato da carabinieri e rimesso in libertà dopo convalida. Processo a novembre

I carabinieri della Stazione di Solopaca lo hanno sorpreso nel cuore della notte al di fuori dell'abitazione in cui si sarebbe dovuto trovare. Camminava a piedi lungo le vie del paese: volevo andare alla guardia medica, proverà poi a giustificarsi un 42enne di Solopaca, senza però evitare l'arresto per evasione. L'avrebbe commessa violando la misura dei domiciliari per stalking alla quale è sottoposto.

Questa mattina, difeso dall'avvocato Ettore Marcarfelli, la convalida dinanzi al giudice Sergio Pezza, che al termine lo ha rimesso in libertà. Il processo per direttissima proseguirà il 18 novembre.