Cocaina ed eroina nella vaschetta con il liquido per il tergicristalli dell'auto Benevento. Arrestato un 44enne di Ariano Irpino, questa mattina dinanzi al gip Di Carlo

La vaschetta del liquido per il tergicristalli. E' qui che è stata trovata la droga costata l'arresto a Luigi S., 44 anni, di Ariano Irpino, fermato dagli agenti del locale Commissariato.

Secopndo una prima ricostruzione l'uomo è stato bloccato mentre era alla guida della sua auto. La perquisizione della macchina ha consentito di scovare nove confezioni di cocaina ed eroina che erano state sistemate nel contenitore dell'acqua che viene usata quando si azionano le spazzole per i vetri.

Il 44enne è stato sottoposto ai domiciliari su disposizione del pm Chiara Maria Marcaccio, e questa mattina, assistito dall'aavvocato Giovanni Pratola, è comparso dinanzi al gip Maria Di Carlo, per la convalida, avvalendosi della facoltà di non rispondere. Il Pm ha chiesto per lui il divieto di dimora ad Ariano Irpino, attesa la decisione del giudice.