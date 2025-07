Claudio, nel cantiere lo zainetto con un panino al prosciutto mai addentato Benevento. Trovato senza vita sulle scale del 'Galilei'. Oggi l'autopsia

Quella mattina è uscito dalla sua casa di Pacevecchia, dopo aver salutato i familiari, per andare al lavoro. Si è portato dietro, come sempre, uno zaino nel quale la moglie aveva sistemato un panino con il prosciutto. Avrebbe dovuto consumarlo a pranzo, ma Claudio non l'ha mai fatto. Perchè lo zaino ed il suo contenuto alimentare sono stati rinvenuti nel cantiere aperto per i lavori al 'Galilei' di piazza Risorgimento, dove li aveva lasciati Claudio. Aveva 60 anni ed era padre di due figli: nel pomeriggio dello scorso 16 luglio è stato trovato senza vita sulle scale dell'Istituto. Fatale il malore accusato, per lui nulla da fare.

Oggi l'autopsia, il pm Maria Dolores De Galdio l'ha affidata al medico legale Francesca Iannaccone, che l'eseguirà all'obitorio del San Pio. Al momento l'inchiesta è contro ignoti, insta dell'esame è stata nominata la dottoressa Teresa Suero, il consulente scelto dalla moglie, dai figli e da due fratelli della vittima, assistiti dall'avvocato Michele Ciruolo.

E' un dramma al centro delle indagini della Squadra mobile, che saranno supportate dall'esito degli accertamenti che definiranno la causa del decesso di Claudio, che da tre giorni lavorava per una ditta casertana. Faceva tanto caldo l'ultimo giorno dell'esistenza di Claudio, è tristissima l'immagine di quello zainetto con un panino al prosciutto mai addentato.