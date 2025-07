Coltello alla gola, lo minaccia per costringerlo a vendere cocaina per lui Benevento. Tentata estorsione e minaccia aggravate, chiesto il rinvio a giudizio di un 28enne

Con un coltello avrebbe minacciato un 30enne per costringerlo a vendere droga per lui. Un comportamento nel quale è stata ravvisata l'accusa di tentata estorsione aggravata, per la quale il pm Maria Dolores De Gaudio ha chiesto il rinvio a giudizio di un 28enne di origini straniere, residente a San Salvatore Telesino, che il 21 ottobre dovrà comparire dinanzi al gup Salvatore Perrotta. Per il giovane, difeso dall'avvocato Antonio Leone, anche l'addebito di minaccia, i fatti risalgono all'1 ed al 2 novembre 2024.

I fatti contestati

Secondo la ricostruzione che ne hanno fatto gli inquirenti, brandendo un coltello a seghetto, l'allora 27enne avrebbe intimato al 30enne di vendere cocaina per suo conto. L'altro si sarebbe rifiutato, a quel punto l'imputato gli avrebbe puntato la lama al collo, poi avrebbe usato il manico per colpire alla testa il malcapitato. L'intervento di una persona, che aveva dato l'allarme, aveva interrotto l'azione. Il giorno successivo, nel mirino sarebbe finito un 25enne, minacciato sempre con lo stesso tipo di arma “Pensi di fare paura perchè sei alto?”, gli avrebbe gridato, poi avrebbe cercato di colpirlo.

