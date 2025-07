Padre di due ragazzi, muore a 52 anni a Trento: in passato era stato un dj Benevento. Un malore ha stroncato la vita di Francesco, Chicco, Altieri

Un infarto se l'è portato via per sempre nel cuore della notte. Francesco Altieri, per tutti Chicco, aveva 52 anni ed era originario di Benevento. Dove ora in tantissimi lo ricordano come un dj particolarmente capace, un bel po' di anni fa, di animare le serate di una gioventù che aveva voglia di divertirsi e lo faceva al ritmo della musica che lui sceglieva.

Ma Francesco era soprattutto altro: era padre di due ragazzi – il più grande ha 13 anni – che gli aveva donato la moglie, anch'ella della nostra città. E' con lei che da diversi anni era partito alla volta di Trento, dove viveva. Lavorava come impiegato di una struttura ospedaliera, in passato lo aveva fatto anche per un'azienda di surgelati.

Il racconto del dramma, inevitabilmente parziale, restituisce un malore che lo ha colpito all'improvviso. Hanno provato a salvarlo, ma tutto è stato inutile. Ed ora resta solo l'immagine di una persona perbene che aveva lasciato Benevento, dove abitano i suoi familiari, senza però mai recidere il legame con la sua terra. Quella che aveva fatto ballare in tempi spensierati, quando il pensiero della morte era lontanissimo ed inimmaginabile.