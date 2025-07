Aggressione in centro e intimidazioni attività. Libera: serve più attenzione "La sicurezza è un tema ampio e senza veli"

"La sicurezza dei cittadini rappresenta un elemento essenziale per la pacifica convivenza e per chi ha la responsabilità di una comunità sono lecite le preoccupazioni e le dovute iniziative da mettere in campo. Ma la sicurezza è un tema ampio e senza veli". Così il coordinamento di Libera Benevento sulla sua pagina facebook dopo gli ultimi episodi registrati a Benevento.

"Anche una bomba carta dinanzi ad una attività commerciale rientra nella sicurezza di un quartiere, così come l’incendio della saracinesca di una pizzeria o il rinvenimento di una tanica di benzina dinanzi ad un esercizio commerciale. Per non parlare della ciclicità degli incendi di auto.

Ma rispetto a tutto ciò non è mai stato chiesto una convocazione urgente di un tavolo per la pubblica sicurezza". Il sindaco di Benevento lo ha chiesto al Prefetto che per domani ha convocato il vertice con le forze dell'ordine.

"Auspichiamo - concludono da Libera - che presto possa esserci un tavolo prefettizio dedicato anche alle probabili vittime di racket, di usura ed ogni tipo di estorsione.

C’è troppa spavalderia da parte di chi incute paura e terrore, sentendosi indisturbati grazie ad una cecità di massa".