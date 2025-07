Un'esplosione, le fiamme, residenti svegliati di soprassalto: paura nella notte Benevento. Via Bucciano, incendio di una Fiat Panda

Prima il rumore di una esplosione, poi il fuoco. Momenti di paura nella notte per i residenti in via Bucciano, nella zona alta di Benevento, svegliati di soprassalto dall'incendio di un'auto.

Mancava poco alle 4.30 quando le fiamme hanno attaccato, distruggendola, una Fiat Panda che il proprietario - un impiegato di banca - aveva lasciato in sosta a cavallo tra gli accessi a due garage.

Una serie di botti in rapida successione, quindi le fiamme, che hanno danneggiato anche la parte anteriore di una Dr, si sono alzate alte, visibili a distanza.

Inevitabile la concitazione: scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigli del fuoco, che hanno domato il rogo, e gli agenti della Volante. Avviate le indagini per stabilire la natura dell'incendio.