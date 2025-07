Benevento, il legale di Fallarino chiarisce: mai emersa la volontà di uccidere L'intervento dell'avvocato Domenico Esposito del foro di Torre Annunziata

In relazione al tentato omicidio avvenuto a Benevento al rione Libertà, l'avvocato Domenico Esposito, del Foro di Torre Annunziata, difensore di fiducia del Sig. FALLARINO NICOLA, nato il 17/05/1984 a Benevento, nell’interesse del proprio assistito chiede di rettificare quanto emerso negli articoli in data 23/07/2025, 24/07/2025 e 25/07/2025, pubblicati sul sito Ottopagine precisando quanto segue:

1) l’individuazione del movente nella fine della relazione era un’ipotesi investigativa emersa nell’immediatezza dei fatti e MAI confluita nelle dichiarazioni del Fallarino;

2) la volontà di uccidere NON ha mai animato il Fallarino e tale ricostruzione (ribadita dallo stesso in più occasioni) – pur non intaccando la qualificazione giuridica dei fatti – è stata ritenuta credibile anche dalla Pubblica Accusa nel processo a carico dello stesso;

3) la scelta di collaborare con la giustizia trae origine dalla volontà di cambiare definitivamente vita, dare un coraggioso esempio al figlio e chiedere ancora una volta perdono per l’accaduto alla Taddeo Annarita.