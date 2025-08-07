Con una moto d'epoca contro un muro, grave un 57enne E' accaduto lungo la strada tra San Leucio del Sannio e Ceppaloni

Sono gravi le condizioni del 57enne rimasto vittima di un incidente alla località Ciardelli, lungo la strada che da San Leucio del Sannio conduce a Ceppaloni. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era alla guida di una moto d'epoca che, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro un muro.

Scattao l'allarme, sul posto sono accorsi i soccorritori dell'Unità di rianimazione della Croce Rossa ed i carabinieri. Il 57enne è stato trasportato al San Pio, dove è stato giudicato in prognosi riservata.