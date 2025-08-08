Schianto con la moto in autostrada, muore un 44enne di S. Giorgio del Sannio Incidente a Mirabella Eclano

E' un 44enne di San Giorgio del Sannio la vittima dell'incidente accaduto questa mattina lungo l'A16, in territorio di Mirabella, ed anticipato da Ottopagine in un altro servizio. Leggi qui.

Il dramma si è consumato prima dell'uscita di Benevento, in direzione Napoli: secondo una prima ricostruzione, l'uomo era alla guida di una moto che, per cause in corso di accertamento, si sarebbe schiantata contro il guard rail. Niente da fare per il 44enne, inutili i soccorsi del 118. Sul posto la polizia stradale, che ha avviato le indagini.