Terribile schianto con la moto in autostrada a Mirabella Eclano Sangue sulle strade in Irpinia

Terribile schianto con la moto in autostrada a Mirabella. E' successo al chilometro 78 poco prima dell'uscita di Benevento. A perdere la vita un 44enne della provincia di Benevento. Evitiamo al momento la pubblicazione delle generalità nel rispetto dei familiari. Il centauro alla guida del mezzo a due ruote ha fatto tutto da solo.

A nulla è valso ogni tentativo di rianimarlo sull'asfalto. Sul posto 118 e polizia stradale di Grottaminarda. L'autostrada è momentaneamente chiusa nel tratto ovest direzione Napoli. La salma su disposizione della magistratura è stata trasferita in obitorio all'ospedale Rummo di Benevento per gli accertamanti medico legali.