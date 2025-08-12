Lampade per campeggio, miniature e pupazzi: blitz e sequestri della Finanza Benevento. Controlli in un negozio alle porte del capoluogo

Dalla provincia a Benevento. Ancora controlli della guardia di finanza sulla regolarità dei prodotti destinati alla vendita al pubblico. Le fiamme gialle hanno fatto visita ad un negozio gestito da cittadini cinesi che sorge alle porte della città.

Secondo una prima ricostruzione, nel mirino dei militari sono finiti alcuni articoli ritenuti contraffatti, o privi del marchio Ce, che sono stati sequestrati. Attenzione puntata su alcune lampade esterne utlizzate dai campeggiatori e su miniature e pupazzi, particolarmente in voga, che rappresentano personaggi noti al grande pubblico.

L'arrivo della finanza non è ovviamente passato inosservato agli occhi di quanti si trovavano nel locale, il cui titolare è assistto dall'avvocato Fabio Ficedolo..