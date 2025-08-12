Festeggia compleanno, poi sparisce: dove è finito il preside Remo, di Sassinoro? Scomparso da ieri sul Matese. Il sindaco Apollonio: è una delle memorie storiche della comunità

Sono ore di apprensione, e non solo per i familiari, quelle che si stanno vivendo a Sassinoro per la scomparsa del preside Remo, 83 anni, di cui non si hanno più notizie da ieri.

Secondo una prima ricostruzione, dopo aver festeggiato il suo compleanno nella baita La Gallinola, tra Boiano e San Polo Matese, si è allontanato per una passeggiata sul Matese, e da quel momento nessuno lo ha più visto. I familiari hanno immediatamente dato l'allarme, innescando le ricerche di vigili del fuoco, carabinieri, polizia Soccorso alpino.

Una carriera nella scuola a Ravenna, l'83enne è tornato per le vacanze estive a Sassinoro, la sua terra di origine, dove resta per più mesi all'anno.

“Siamo preoccupati e in ansia per una persona stimatissima da tutti, che rappresenta una delle memorie storiche della nostra comunità”, commenta il sindaco di Sassinoro, Luca Apollonio, che si augura, ovviamente, il lieto fine della vicenda.