Fuori strada con lo scooterone in Cilento, muore carabiniere di Cautano Il dramma lungo la statale 18, la vitima aveva 65 anni

Era di Cautano, abitava a Benevento e per lungo tempo ha prestato servizio presso il Nucleo informativo del Comando provinciale sannita, Franco V., il 65enne carabiniere in pensione che ha perso la vita nel tragico incidente che si è verificato questa mattina sulla Strada Statale 18, nei pressi di Policastro Bussentino, nel Cilento.

Come riportato in un altro servzio, e secondo una prima ricostruzione, l'uomo viaggiava in sella ad uno scooter di grossa cilindrata che, in maniera autonoma, sarebbe finito fuori strada. Per lui non c'è stato nulla da fare, ferita in modo non grave la compagna, che era con lui, trasportata in ospedale a Vallo della Lucania. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Sapri.

L'incidente, tra l'altro, è avvenuto a pochi chilometri di distanza dal luogo in cui, sempre questa mattina, è stato rinvenuto il cadavere di un 60enne. Al momento le cause della morte dell'uomo non sono ancora chiare. Sul caso indagano i carabinieri.