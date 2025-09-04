Treno rimesso sui binari: proseguono operazioni per riaprire linea - VIDEO FOTO - Vigili del fuoco e tecnici Rfi al lavoro per riaprire la linea Benevento - Caserta

Si sono concluse alle 5.30 di questa mattina le operazioni dei vigili del fuoco del comando provinciale di Benevento e dei tecnici Rf per riposizionare sui binari il treno che nel pomeriggio di ieri era deragliato – due delle ruote della motrice erano finite fuori dai binari e si erano 'piantate' nella massicciata laterale – dopo che il convoglio aveva urtato un carro gru che si trovava al lavoro nell'adiacente cantiere alta velocità nel tratto tferroviario Caserta Benevento Foggia all'altezza di Torello di Melizzano tra le stazioni di Amorosi e Frasso Telesino.

Per tutta la notte i vigili del fuoco con l'ausilio di una grossa gru e i tecnici di Rfi hanno liberato la parte anteriore del treno che è stato poi sollevato e rimesso sui binari. Nelle prossime ore il convoglio sarà trainato altrove per liberare i binari che ovviamente dovranno essere sottoposti a verifica tecnica prima di riaprire al traffico ferroviario la tratta interessata.

Intanto Rfi in mattinata ha comunicato che resta sospesa la circolazione ferroviaria e che permane il servizio con i bus da Benevento a Caserta.

La linea ferroviaria interrotta infatti è percorsa da numerosi treni dell'alta velocità che dal Lazio arrivano fino in Puglia.

Inevitabili i disagi per i passeggeri e in particolare per i pendolari che ogni mattina raggiungono Roma per lavoro.