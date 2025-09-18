Spari sotto casa, auto danneggiate, minacce ad ex ed attuale compagna: arrestato Benevento. Indagine dei carabinieri, ai domiciliari un 25enne di Melito residente in città

E' una storia di cui ci siamo occupati più volte, che oggi fa registrare uno sviluppo di natura cautelare. Con gli arresti domiciliari disposti per un 25enne originario di Melito Irpino, ma abitante a Benevento, al quale sono state contestate le ipotesi di reato di stalking alla compagna, minaccia, violenza privata e violazione di domicilio ai danni di di un 35enne di Apice, violenza sessuale e violenza privata nei confronti della ex compagna.

I fatti si sarebbero svolti a Benevento ed Apice tra maggio ed agosto. Difeso dall'avvocato Giovanni Terrazzano, il giovane è ritenuto il presunto responsabile di numerose minacce, anche con l’utilizzo di armi, e di aggressioni di cu avrebbe fatto le spese la compagna. Minacce esplicitare attraverso messaggi, telefonate ed appostamenti sarebbero stat e riservate al 35enne di Apice, sotto la cui abitazione, a metà luglio, erano stati esplosi due colpi di pistola verosimilmente a salve. Ad agosto, poi, dopo una lite a colpi di pugni, ne avrebbe 'invaso' con la sua auto il cortile di casa dell'altro, danneggiando alcune macchine in sosta e schiantondosi, infine, contro una piscina. Due episodi raccontati da Ottopagine.

L'ultimo capitolo ricostruito dall'attività investigativa dei carabinieri è quello dei comportamenti verso l'ex compagna, intimidita con l’uso di una pistola. Un quadro sfociato nella richiesta di misura cautelare aavnzata dalla Procura, adottata dal Gip ed esguita dai militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Benevento e della Stazione di Apice. Per il 35enne e una delle vittime l'avvocato Fabio Ficedolo.